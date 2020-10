Une commission spéciale du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a été désignée pour étudier le dossier du président élu de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bessaâd, suspendu "temporairement" fin 2019, a indiqué samedi la tutelle.

Dans une déclaration en marge des travaux de l’Assemblée générale ordinaire de la FAT à Alger, la représentante du MJS, Sarah Lemgherbi, a assuré qu'une commission spéciale au niveau de la Direction générale des sports du ministère étudie le dossier de Mohamed Bessaâd et que "des décisions seront prises incessamment pour trancher son cas".

Le président élu de la FAT, Mohamed Bessaâd, a été suspendu "temporairement" fin 2019 par l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, pour ''mauvaise gestion''.

La FAT a connu ensuite une année 2020 compliquée durant laquelle trois présidents se sont succédé pour assurer l'intérim. Il s'agit de Boualem Hadj-Ali, Mohamed Dahmani et Mohamed Lazar.