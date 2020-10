"Le club de l'OMSE a des traditions qui remontent aux années 1970 dans la pratique des jeux d'échecs et compte plusieurs champions dans son palmarès.

A travers le lancement de cette académie internationale, nous souhaitons attirer les plus jeunes vers cette discipline et les éloigner des fléaux de la société", a déclaré, dimanche à l'APS, l'entraîneur Abdelkrim Yahiaoui.

"Notre objectif sera également de proposer des programmes de formation pour les entraîneurs et arbitres, en collaboration avec la Fédération algérienne (FADE), dans le souci de développer notre discipline et plus tard organiser des compétitions internationales", a-t-il ajouté.

Concernant le lancement de l'académie, le technicien algérien a indiqué que l'"OMSE chess club" a déjà obtenu l'accréditation de la Fédération internationale (FIDE) qui a enquêté pendant sept m ois avant de délivrer le précieux sésame. "Maintenant, nous sommes en discussion avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pour obtenir les autorisations de reprise des entraînements, mais le contexte sanitaire actuel engendré par la pandémie de coronavirus freine un peu le lancement officiel de l'académie", a-t-il expliqué.

De son côté, le président de la FADE, Azeddine Brahim Djelloul, a salué cette initiative du club de Bologhine qui constitue la première académie internationale en Algérie, souhaitant que cette démarche va inciter les clubs des autres régions du pays (Est, Ouest, Sud) à faire de même en lançant leur propre académie comme cela se fait dans les autres pays.

"A titre d'exemple, la Tunisie possède une dizaine d'académies internationales, a-t-il fait savoir.

Ce projet ambitieux va permettre de prospecter et détecter de jeunes talents au niveau des écoles puis les faire progresser avec des entraîneurs qualifiés".

Le président de la FADE a également indiqué que cette académie allait permettre aux jeunes échéphiles algériens de participer aux compétitions internationales et ainsi progresser en se frottant à d'autres joueurs de niveau supérieur.