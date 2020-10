Selon le rapport, la plupart de ces ventes sont dues à l'impulsion de la compagnie China-Huawei.

Le prix moyen de vente de smartphone en Chine a augmenté de 12% en glissement annuel et le pays a contribué à plus de 34% des revenus mondiaux des smartphones au deuxième trimestre. Selon le rapport, cela s'explique par le fait que toutes les autres grandes économies souffrent encore de l'important impact du COVID-19, et que la Chine est déjà sur la voie de la reprise. Huawei, stimulé par le marché chinois, a enregistré sa plus élevée part de revenus mondiaux de tous les temps, soit 20% au deuxième trimestre de 2020, selon le rapport.

"C'est la première fois que Huawei surpasse son rival Samsung en termes de livraisons et de revenus", note le rapport. Le rapport attribue la performance exceptionnelle de Huawei aux efforts cont inus de l'entreprise en Chine, premier pays à se remettre du COVID-19.