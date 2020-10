Le secrétaire à la Défense Mark Esper a présenté dimanche à Koweït les condoléances de l'administration américaine aux dirigeants du pays pour le décès de l'émir Sabah al-Ahmad Al-Sabah, selon l'agence officielle KUNA.

M. Esper a présenté les "sincères condoléances pour la perte" de cheikh Sabah, mort à 91 ans, au nouvel émir Nawaf al-Ahmad Al-Sabah qui s'est enquis pour sa part de l'état du président Donald Trump, positif au Covid-19 et hospitalisé, espérant le voir se "rétablir".

Le Koweït et les Etats-Unis sont liés par un accord de défense expirant en 2022. Cette alliance avait été scellée après la guerre du Golfe en 1991, au cours de laquelle une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis avait expulsé les troupes irakiennes de Saddam Hussein du Koweït, après sept mois d'occupation. Le camp d'Arifjan, près de la frontière saoudienne, est le principal lieu de stationnement des forces américaines au Koweït. Avant d'arriver dimanche à Koweït, M. Esper a passé la nuit au Qatar, autre allié des Etats-Unis dans le Golfe, où il a examiné "l'importance d'un partenariat solide d e défense" entre les deux pays.

M. Esper a remercié à l'occasion le Qatar pour accueillir quelque 8.000 militaires américains sur la base d'Al-Udeid, la plus importante dont disposent les Etats-Unis dans la région.

Le ministre américain avait achevé vendredi à Rabat une tournée au Maghreb.