Environ 200 personnes ont manifesté, samedi, à Luanda pour réclamer le départ d'un proche du président angolais Joao Lourenço, après des informations d'une télévision portugaise l'accusant de détournement de fonds publics, selon des médias sur place.

La télévision portugaise privée TVI 24 a enquêté sur plusieurs contrats publics accordés à des entreprises appartenant au directeur de cabinet et bras droit du président Lourenço, Edeltrudes Costa. L'un de ces contrats porte sur la rénovation des aéroports angolais pour un montant de plusieurs millions de dollars, selon TVI 24 qui affirme que M. Costa a transféré ces fonds publics sur des comptes offshore au Panama et au Portugal, utilisés pour acheter de luxueuses propriétés.

Ni le chef de l'Etat ni son bras droit n'ont commenté ces accusations passées presque inaperçues au Portugal, mais qui ont choqué en Angola où, en dépit d'importantes richesses pétrolières et minières, une grande partie de la population vit dans la pauvreté.

Rassemblés derrière une grande banderole sur laquelle on pouvait lire "Edeltrudes dégage", les 200 manifestants ont scandé des slogans contre la corruption au plus haut niveau de l'Etat en marchant vers le palais présidentiel à Luanda.