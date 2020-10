M. El Hachemi Djaaboub a pris vendredi à Alger ses fonctions de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, en remplacement de Mme Kaoutar Krikou qui occupait ce poste par intérim.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé mercredi, après consultation du Premier ministre, M. El Hachemi Djaaboub au poste de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Dans une allocution lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, M. Djaaboub a mis en avant l'importance de ce secteur au regard des dossiers dont il est chargé et qui concernent plusieurs catégories de la société, dont les demandeurs d'emploi, les travailleurs et les retraités. Le ministre a, à cet égard, appelé à la coordination des efforts et à la persévérance pour imprimer une nouvelle dynamique au secteur et concrétiser le programme du président de la République dans ce domaine au service du pays et des citoyens et en accord avec la vision de la nouvelle Algérie.

De son côté, Mme Krikou a salué les efforts consentis par les cadres du secteur à tous les ni veaux durant la courte période qu'elle a passée à la tête du ministère.