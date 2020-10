Les éléments de la brigade de stupéfiants relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont mis fin aux agissements de deux dealers et récupéré un (1) kg de kif traité dans la localité de Ben M’Hidi, a-t-on appris vendredi, auprès du chargé de a communication de ce corps de sécurité.

Agissant sur la base d’informations faisant état de trafic de drogue, suite à l’arrestation, récemment, d’un baron de drogue et huit (08) de ses acolytes, les services de police ont ouvert une enquête qui s’est soldée par l’identification et puis l’arrestation de ces deux récidivistes, a ajouté le commissaire principal Mohamed Karim Labidi.

Les deux auteurs présumés, originaires d’ El Tarf, ont été appréhendés en possession de 1kg de kif traité qu’ils s’apprêtaient à écouler, a-t-on précisé signalant que l’opération s’est également soldée par la saisie d’un lot d’armes blanches. Après parachèvement des procédures d’usage, les deux mis en cause, âgés d’une trentaine d’années, ont été présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de Dréan qui les a placés sous mandat de dépôt, pour ‘’trafic de drogue’’ et ‘’port d’armes b lanches prohibées’’, a-t-on conclu de même source. fiés ainsi que du matériel bureautique et des téléphones p ortables. Après finalisation des procédures légales en vigueur, le mis en cause à été présenté devant la juridiction compétente, conclut le document.