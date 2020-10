La direction des Services agricoles (DSA) de la wilaya de Saida a récupéré cette année 1.900 hectares de terres agricoles non exploitées par leurs bénéficiaires, a-t-on appris jeudi auprès de la DSA.

Les terres octroyées dans le cadre de l'opération d'extension de la superficie de mise en valeur et de soutien à l'investissement agricole ont été récupérées suite à des inspections sur terrain par une commission de wilaya spécialisée, ont affirmédes cadres de la DSA à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de vulgarisation agricole. Les terres agricoles récupérées sont situées dans les régions d'Oued Lebtar, Mechraa Benhouar, Maghdar, Mekiaada (commune de Maamoura) et El Hamra 2 (commune de Sidi Ahmed). Elles seront transférées à de nouveaux bénéficiaires pour concrétiser des projets agricoles.

La superficie totale des terres octroyées dans le cadre des projets d'investissement agricole dans la wilaya de Saida est estimée à 12.400 hectares répartis sur 209 bénéficiaires, dont 64 qui se sont engagés à concrétiser des projets agricoles liés à la culture de céréales, l'arboriculture fruitières et l' élevage.

La cérémonie, organisée dans la commune d'Ain Lahdjar, a été présidée par le wali de Saida, Said Sayoud. Une exposition de divers produits d'agriculteurs dans différentes filières s'est tenue dans une ferme privée "Dar El Fellah".

Le Wali de Saida a également donné le coup d'envoi de la campagne labours-semailles dans la localité d'Ain El Manaa dans la même collectivité locale.