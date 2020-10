Quelque 304 projets d’investissement agricole et agroalimentaire prévoyant la création de 3 980 emplois, ont été déposés au niveau de l’antenne de Tizi-Ouzou de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), a-t-on appris jeudi auprès de cet organisme public.

Selon un bilan de cette Agence arrêté au 30 septembre écoulé et présenté par cette même Agence, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de vulgarisation agricole qui s’est déroulée à l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS), sur ces 304 projets, 223 relèvent de l’activité agroalimentaire et 81 de l’activité agricole. Le montant global de ces investissements est estimé à plus de 28 milliards de DA. Ces projets d’investissement agroalimentaire touchent plusieurs activités dont les huileries et raffinage d’huiles d’origine végétale (62 projets), abattage et découpage industriel de viandes de boucherie (39), fabrication de produits pour l’alimentation des animaux (26), fabrication et transformation de produits alimentaires (26), production de lait et produits laitiers (15), fro mageries (10), extraction et transformation de matières animales et végétales (1), sucrerie et raffinage (1), entre autres.

Ces 223 projets dont le montant d’investissement global est de plus de 25,739 milliards de DA vont générer 3 366 emplois directs, selon le même bilan qui précise que 104 projets sont en cours de réalisation, 13 n’ont pas encore été lancés et 106 ont été annulés. Dans le domaine de l’activité agricole, les 81 projets d’investissement déclarés à l’ANDI représentant un investissement global de plus de 2,29 milliards de DA et projetant la création de 614 emplois directs, touchent plusieurs activités dont, l’engraissement de volailles et l’accouvage industriel (25 projets), suivi de l’entreposage frigorifique (20), conditionnement et emballage de produits et denrées alimentaires (13).

A cela, s’ajoutent 8 dossiers de création d’entreprises de travaux forestiers et d’exploitation des forêts, 7 projets de centres de collecte de lait, 6 autres de création d’entreprises de travaux agricoles et traitement phytosanitaire, et deux pour le conditionnement de produits chimiques et engrais, selon le même bilan.

Sur ces 81 projets, 31 sont en cours de réalisation. Pour le reste des projets, 42 ont été annulés alors que 8 n’ont pas encore été entamés, a-t-on fait savoir dans le même do cument.

La célébration de la 27eme édition de la journée nationale de la vulgarisation agricole a été marquée par l’organisation, par la direction locale des services agricoles, d’une exposition à l’ITMAS, inaugurée par le wali Mahmoud Djamaa, mettant en valeur la diversité de la production agricole locale et la contribution de la femme rurale dans ce secteur. S’exprimant en marge de cette manifestation, le wali a relevé que la wilaya disposent de compétences importantes dans le domaine, représentées par les agriculteurs mais aussi par la femme rurale qui occupe une place non négligeable dans le secteur.