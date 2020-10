Le Secrétaire américain à la Défense, Mark Thomas Esper, a visité jeudi le Mémorial du martyr (Alger), où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des martyrs de la Révolution.

Le Secrétaire américain à la Défense a été accueilli à son arrivée, jeudi, à l'aéroport international Houari Boumediene dans le cadre d'une visite d'une journée, par le Général-Major Abdelhamid Ghriss, Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, accompagné du chef du département Emploi-préparation (DEP) de l'état major de l'Armée nationale populaire (ANP) et du directeur des relations extérieures et de la coopération.

Au cours de sa visite en Algérie, le Secrétaire américain à la Défense a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les entretiens ont porté sur "les relations bilatérales et les perspectives de leur développement dans divers domaines et les derniers développements survenus en Libye et dans la région du Sahel", a déclaré M. Esper à l'issue de l'audience.

L'audience s'est déroulée en présence de la délég ation accompagnant le secrétaire américain à la Défense et du chargé d'affaires à l'ambassade américaine en Algérie, du côté américain, et du Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj, et du Général-major Mohammed Bouzit, Directeur général de la Documentation et de la sécurité extérieure au ministère de la Défense nationale, du côté algérien.