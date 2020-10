"Cette agréable rencontre avec le président Suker a permis de poser les fondements d'une future coopération entre les fédérations de football de nos deux pays, et je suis persuadé qu'il y aura une possibilité d'organiser une rencontre amicale entre nos sélections nationales, ce qui consolidera davantage les liens étroits entre nos deux pays et nos deux peuples", a indiqué l'ambassadeur Khelif, cité samedi par la Fédération algérienne de football (FAF). Même son de cloche du côté de Suker, qui s'est "réjoui" de cet entretien avec le diplomate algérien, se disant enthousiaste à l'idée de "développer une coopération" avec ses "amis sportifs algériens".

De son côté, le sélectionneur croate Zlatko Dalic a eu une pensée pour son homologue algérien, Djamel Belmadi, auquel il a transm is ses salutations par le biais du représentant algérien à Zagreb, en espérant "le croiser lors d'un match Algérie-Croatie", a ajouté la FAF dans son communiqué.