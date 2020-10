L'assemblée générale (AG) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), réunie samedi en session ordinaire à Alger, a adopté les bilans moral et financier de l'exercice 2019.

Les travaux de ce rendez-vous ont enregistré la présence de 32 membres sur les 43 que compte l'assemblée, sous la supervision de la représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports, Sarah Lemgherbi. Les 30 membres présents ayant le droit de vote (17 meilleurs clubs et 13 ligues) ont adopté d'abord le bilan moral de l'exercice 2019 avec 22 Oui, contre 1 Non et 2 abstentions, puis ont validé le bilan financier avec 26 voix pour, 1 contre et 2 abstentions. A noter que certains membres de l'AG ont refusé de voter.

L'AG a, par ailleurs, examiné et approuvé à l'unanimité le plan d'action de l'exercice 2020.