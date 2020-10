Les sélections algériennes de basket-ball des moins de 18 ans (U18), filles et garçons, seront en stage de préparation du 6 au 15 octobre à Staouéli (Alger), en prévision de l'AfroBasket 2020 de la catégorie, prévu en décembre en Egypte.

Les athlètes et les membres de l'encadrement technique passeront les tests PCR de la COVID-19 le 5 octobre au Centre de regroupement de l'élite sportive nationale de Souidania (Alger), avant d'entamer leur stage respectif, le 6 octobre à Staouéli, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline.

Le sélectionneur national des garçons, Ahmed Bendjabou, a convoqué une liste de 16 joueurs dont quatre du TRA Draria, club le plus représenté en sélection, alors que la liste de la sélection féminine, drivée par l'ancienne internationale Radia Hamadache, est dominée par les joueuses de la JF Kouba avec six représentantes.

Initialement prévus en Guinée équatoriale et au Mali, les deux tournois de l'AfroBasket U18 se joueront finalement en Egypte au mois de décembre prochain, a annoncé FIBA-Afrique sans fixer les dates exactes des compétitions.

Les finalistes des deu x tournois (filles et garçons) représenteront l'Afrique en Coupe du monde FIBA (U19) en 2021.

Le Mali est détenteur des deux trophées masculin et féminin.