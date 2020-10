Dans une déclaration à l'APS, le sélectionneur national, Bilal Faïd, a estimé que "ce stage de reprise s'est bien déroulé dans l'ensemble", mais "beaucoup de travail reste à faire pour être compétitif".

"Nous avons axé notre programme sur l'aspect physique, en jumelant des entrainements en extérieur et en salle, afin que les joueurs retrouvent leur sensation, avant d'entamer les choses sérieuses et le basket proprement dit lors du prochain regroupement, prévu la semaine prochaine", a-t-il indiqué.

Le prochain stage du Cinq national qui aura lieu du 6 au 15 octobre à Alger, se déroulera selon le protocole sanitaire anti-Covid mis en place par le Centre national de médecine du sport (CNMS), dont les tests PCR de la COVID-19 sont prévus la veille du début du regroupement.

L'entr aîneur en chef de la sélection algérienne a également indiqué que les quatre joueurs et le préparateur physique, testés positifs au coronavirus avant le début du 1er stage, repasseront de nouveaux tests le 7 octobre.

"J'espère que les joueurs et le membre du staff technique seront testés négatifs et pourront rejoindre le groupe lors du prochain stage.

Nous avons accusé beaucoup de retard, mais nous allons faire le maximum pour être compétitif lors des éliminatoires de l'AfroBasket-2021", a-t-il assuré.

Concernant le premier tournoi de qualification, dont la FIBA-Afrique avait maintenu début septembre les dates du 27 au 29 novembre, Faïd a indiqué que la Fédération algérienne de la discipline (FABB) ainsi que d'autres pays africains ont introduit des demandes de report à cause du retard accusé dans la préparation de leurs sélections respectives.

"Nous avons proposé à la FIBA-Afrique de regrouper les deux tournois de qualification lors de la fenêtre internationale de février 2021, afin de permettre aux sélections de mieux se préparer et diminuer les risques de contamination de la COVID-19", a-t-il expliqué. Le Cinq algérien, dont la dernière participation à l'AfroBasket remonte à 2015, s'était qualifié aux éliminatoires du Championnat d'Afrique 2021 en prenant le meilleur sur le Cap-Vert, lors du tournoi préliminaire disputé en janvier à Alger. Versée dans le groupe D des éliminatoires de l'AfroBasket-2021, l'Algérie évoluera aux côtés du Nigeria, du Mali et du Rwanda.

Le premier tournoi est prévu du 27 au 29 novembre à Kigali (Rwanda), alors que le deuxième est programmé du 14 au 17 février 2021 à Bamako (Mali).