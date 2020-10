"L'expansion des colonies juives fait partie des mesures unilatérales (israéliennes) visant à mettre en œuvre l'accord américain du siècle" et son plan "d'annexion de parties majeures de la Cisjordanie occupée", a déclaré le ministère des Affaires étrangères palestinien dans un communiqué de presse .

Cela "reflète les violations systématiques par les Etats-Unis et Israël du droit international et des résolutions de l’ONU", a ajouté le ministère.

Le refus d'Israël d'arrêter l'expansion des colonies dans les territoires occupés, a été la cause principale de l’échec des dernières négociations de paix israélo-palestiniennes menées en 2014, sous la houlette des Etats-Unis.