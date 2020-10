"Cette réunion vient à un moment crucial, alors que nous avons vu récemment des développements encourageants en Libye", a déclaré à la presse Günter Sautter, ambassadeur adjoint de l'Allemagne à l'ONU, en souhaitant un "message fort" lundi.

Lors de la visioconférence à laquelle participeront l'ensemble des pays présents lors du sommet de Berlin en janvier et ceux de la région, l'Allemagne va demander que "tous renouvellent leurs engagements pris en début d'année et surtout les appliquent", a indiqué le diplomate.

Lundi, "nous espérons la cessation des violations continues et flagrantes de l'embargo sur les armes", imposé à la Libye en 2011, et que le rôle de l'ONU comme "médiateur clé du dialogue politique en Libye sera renforcé", a précisé Günter Sautter.

L'ONU peine toujours à nommer un émissaire pour succéder au Libanais Ghassan Salamé, démissionnaire en mars.

Selon des diplomates, des pays africains, réclamant que le nouveau titulaire soit issu du continent africain, s'opposent à la nomination du Bulgare Nickolay Mladenov, actuel émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient.

Sa candidature est soutenue par les Etats-Unis et l'Europe mais il n'est pas sûr du tout qu'une nomination intervienne d'ici à lundi, selon les mêmes sources.