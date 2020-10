"Les principaux objectifs de ce Prix institué par le décret présidentiel 15-133 du 21 mai 2015, en signe de reconnaissance au valeureux parcours des journalistes algériens, durant la guerre de libération nationale et d’appui aux efforts des professionnels de la presse nationale, sont notamment "d'encourager et promouvoir la production journalistique nationale sous toutes ses formes", indique le communiqué.

Il s'agit aussi de "stimuler l’excellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale, en instaurant la culture du mérite" et de "récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives, ayant trait à la thématique retenue", conclut le communiqué.