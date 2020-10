Les autorités tunisiennes ont averti samedi que les hôpitaux peinaient à faire face à l'afflux de malades ayant contracté le nouveau coronavirus (Covid-19), appelant au respect des gestes barrières pour éviter un autre confinement désastreux pour l'économie. "Les capacités du système de santé tunisien ne sont pas encore arrivées à saturation mais on commence à avoir de petits soucis dans le grand Tunis et (...) du côté de Sousse", sur la côte tunisienne, a indiqué le Dr Hechmi Louzir, porte-parole du comité scientifique de lutte contre le Covid-19.

"On manque de ressources humaines" dans les services de réanimation pour pouvoir augmenter rapidement les capacités hospitalières, a-t-il souligné. Il a précisé que 345 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés, dont 120 nécessitant un apport d'oxygène. La Tunisie, qui avait quasiment circonscrit la pandémie fin juin avec un millier de cas et cinquante morts, a levé la plupart des mesures de restrictions durant l'été. Mais le nombre de cas confirmés atteint désormais les 20.000, dont près de 300 décès. "Si on n'arriv e pas à infléchir cette courbe qui est vraiment en train de monter, on risque d'être débordés", a mis en garde le médecin, soulignant l'importance de respecter les mesures de prévention. Des hôpitaux de campagne doivent être mis en place dans plusieurs villes, a indiqué vendredi le ministre de la Santé Faouzi Mehdi.