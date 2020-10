Le nombre de reproduction du COVID-19, qui est un indicateur de la propagation de la maladie, a grimpé à 1,6 en Grande-Bretagne vendredi, selon les derniers chiffres officiels en date publiés vendredi.

Le nombre de reproduction "R" est actuellement compris entre 1,3 et 1,6, contre 1,2 et 1,5 la semaine dernière, selon les chiffres publiés par l'organe de conseil scientifique au gouvernement britannique face aux situations de crise (Scientific Advisory Group for Emergencies - SAGE). Un nombre de reproduction est supérieur à 1 est annonciateur d'une propagation exponentielle du nombre de cas. En Angleterre, le nombre de reproduction est le plus élevé à Londres, dans le North East et le Yorkshire, ces deux régions présentant un nombre compris entre 1,2 et 1,6. Le nombre de cas du nouveau coronavirus augmente également, de 5% à 9% chaque jour, révèlent ces nouvelles statistiques. L'annonce de ces nouveaux chiffres survient alors que le gouvernement britannique projette de durcir ses mesures de restriction pour faire face à la forte progression du nombre de cas de coronavirus.