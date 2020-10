Le service des maladies infectieuses du centre hospitalo universitaire, CHU- Benbadis de Constantine, fermé depuis le mois de mai dernier pour des travaux de réhabilitation, a été rouvert jeudi, a indiqué le directeur de cet établissement de santé Tarek Belmili.

"Le service des maladies infectieuses, d’une capacité de 50 lits, est destiné en priorité à la prise en charge des malades atteints de la Covid 19", a précisé le responsable dans une conférence de presse, relevant que cette opération de réhabilitation, la première depuis 1968, a permis à ce service de bénéficier également de l’installation d’un réseau d’oxygène autonome.

Il a, dans ce sens, relevé que les actions d'aménagement de ce service pour un délai d’exécution de trois (3) mois ont porté notamment sur le revêtement du sol, la rénovation de la peinture et la modernisation des sanitaires.

L’ouverture de ce service est inscrite dans le cadre des directives et des orientations prises par les services du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, visant "la reprise graduelle des activités sanitaires, toutes spécialités confondues", a affirmé M Belmili .

De son côté, la directrice des activités médicales et paramédicale,(DAMP) auprès de la direction locale de la santé, Dr Lynda Chakmak a relevé que 165 hospitalisations de cas atteints du coronavirus, avec une moyenne de 35 hospitalisations/jour ont été enregistrées à Constantine en septembre dernier.

Aussi, selon les dernières statistiques établies par la DAMP, depuis mars dernier, date de l’apparition du premier cas de la Covid 19 à Constantine, 1 347 cas ont été pris en charge par les services Covid-19 des structures de la santé de la wilaya et 248 décès sont à déplorer.