Au total 9 635 scanners thoraciques pour le dépistage de la Covid-19 ont été effectués au service d’imagerie médicale de l’établissement public hospitalier, EPH-Ahmed Benbella de Khenchela depuis mars dernier, a indiqué jeudi le directeur local de la Santé et de la population, Lazher Merdjane.

"Pas moins de 9635 scanners thoraciques pour le dépistage de la Covid-19 ont été effectués depuis l’apparition le 20 mars dernier du premier cas de Coronavirus dans la wilaya", a précisé ce responsable lors de son exposé sur la situation épidémiologique, présentée à l’occasion des travaux de la 2e journée de la session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW).

Il a dans ce sens relevé que "le peu de moyens dont dispose le secteur" avec un seul appareil de scanner et un médecin radiologue pour les 21 communes de Khenchela. Le même responsable a ajouté que le nombre total d'infections au coronavirus (Covid-19) dans la wilaya de Khenchela a atteint, à ce jour, 2010 cas dont 1024 ont été diagnostiqués via des tests PCR. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, les établissements de santé de la wilaya ont été renforcés par la mobilisation de 908 paramédicaux, 163 médecins généralistes, 10 médecins spécialisés en épidémiologie, 3 pneumologues et 11 médecins réanimateurs, a souligné le directeur de la Santé. Dans ce même contexte, le secteur de la santé a fait l’acquisition de 5 réservoirs d’oxygène d’une capacité totale de 30 000 litres et 263 bouteilles d’oxygène de différents volumes en attendant "l’acquisition d’un autre réservoir d’oxygène de 3000 litres afin de renforcer les capacités de stockage dans les établissements de santé désignés pour accueillir les malades du covid-19".

Malgré la baisse des nouveaux cas de contamination au coronavirus dans la wilaya de Khenchela, ce responsable a appelé les citoyens à redoubler de vigilance en ce qui concerne le respect des gestes barrières et éloigner ainsi le spectre d’une deuxième vague.

Il est à noter que lors des travaux de la session ordinaire de l’APW de Khenchela, il a été décidé d’allouer une enveloppe de 73 millions de dinars à l’achat des équipements nécessaires pour lutter contre le coronavirus.