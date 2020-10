Le taux de chômage aux Etats-Unis a baissé un peu plus qu'attendu en septembre, et s'établit à 7,9% mais le nombre d'emplois créés est bien inférieur à celui du mois d'août, a annoncé vendredi le département du Travail.

Le taux de chômage baisse un peu par rapport à celui du mois d'août, qui était de 8,4%, et est meilleur que les attentes des analystes qui étaient de 8,2%. En revanche, le nombre de créations d'emplois a déçu, 661.000 emplois ont été créés, quand les analystes en attendaient 800.000.

Et c'est surtout plus de deux fois moins que les 1,5 million d'emplois créés en août, selon des données révisées en hausse et publiées vendredi. Ce rapport sur l'emploi est le dernier à être publié avant l'élection présidentielle du 3 novembre.

"En septembre, les créations d'emplois ont été importantes dans les loisirs et l'hébergement, dans le commerce de détail, les soins de santé et l'assistance sociale, et dans les services aux professionnels et aux entreprises", détaille le département du Travail. En revanche, l'emploi public a reculé, principalement dans les administrations des 50 Etats du pays et l'é ducation, gérée par les collectivités locales. Au total, 12,6 millions de personnes étaient au chômage. Comme en août, une partie de personnes licenciées temporairement a retrouvé un emploi. Environ 781.000 Américains rejoignent toutefois les rangs des chômeurs de longue durée - depuis plus de six mois -, qui sont désormais 2,4 millions.