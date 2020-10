Le panier de référence de l’Opep constitué de 13 pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien, a enregistré ainsi une baisse de 71 cents.

Le baril de Brent de la mer du Nord, côté sur le marché de Londres, sur lequel est établi le pétrole algérien, a fini à 42,15 dollars, en baisse de 0,33% par rapport à la clôture de mercredi.

Dans la journée de vendredi, il est tombé à 39,35 dollars, soit une chute de 3,86%. Les treize membres de l’Opep et leur alliés non Opep, tiennent depuis hier (mercredi) un atelier spécial de deux jours sur la prévision de la demande mondiale de pétrole et les perspectives du marché.

Le Secrétaire général de l’Opep, SE Mohammad Sanisi Barkindo, qui a présidé l'atelier a souligné l'importance d'améliorer les normes de l'industrie pétrolière.

Dans son discours publié sur le site de l’organisation, M. SE Barkindo a déclaré que l’Opep restait prudemment opt imiste quant à la reprise du marché pétrolier.

Le Secrétaire général a souligné l'impacte de la crise sanitaire du Covid-19 sur le marché pétrolier en notant les difficultés auxquelles certains pays sont actuellement confrontés, alors qu'une autre vague d'infections au COVID-19 a émergé.

" Alors même que le monde continue de lutter contre les résurgences du virus, de grandes incertitudes et risques continueront de déstabiliser le marché pétrolier et d'affecter le rythme de la reprise économique",s'est-il inquiété.

L'atelier a fourni une plate-forme à travers laquelle les points de vue sur l'amélioration de l'analyse globale, de la transparence et de la communication des données pourraient être encore renforcés et améliorés ce qui devrait contribuer, selon lui, de soutenir l'industrie énergétique.