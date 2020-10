Intervenant à l'ouverture de la Conférence nationale des startups "Algeria Disrupt 2020", le Président Tebboune a affirmé que ce nouveau mécanisme de financement permettra aux jeunes porteurs de projets d'"éviter les banques et la lenteur bureaucratique qui en découle, à travers cet outil qui se distinguera par la flexibilité dont ont besoin les start-up".

Ce Fonds qui sera certes financé par l'Etat, demeurera "ouvert au secteur privé et les sociétés étrangères qui souhaiteraient y contribuer financièrement", a-t-il souligné.

Organisée par le ministère délégué chargé de l'Economie de la connaissance et des start-up, cette conférence connait près de 1.000 participants, entre startups, incubateurs, représentants d'institutions gouvernementales et financières, opérateurs économiques, experts, associations, universités et centres de recherches.

A l'ordre du jour de la conférence figurent trois (3) panels traitant de thématiques en relation avec le cadre juridique, le capital risque "venture capital" et les incubateurs/accélérateurs.

En marge de la Conférence, a été organisée a une exposition regroupant une quarantaine de start-up visant à mettre en exergue la créativité de la jeunesse algérienne qui continue à prouver ses potentialités notamment durant cette période de pandémie.