"La direction du MC Alger annonce avoir signé avec le milieu de terrain Taoufik Addadi pour deux saisons.

Il était libre de tout contrat", a écrit le club de Ligue 1 sur les réseaux sociaux.

Addadi, 30 ans le 7 octobre prochain, venait d'obtenir sa lettre de libération après avoir saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNLR) pour un différend avec les "Canaris".

L'ancien joueur de l'Olympique Médéa est la sixième recrue estivale du "Doyen" et la troisième venue de la JSK, après le défenseur Nabil Saâdou et le gardien de but Abdelkadir Salhi. Les autres nouveaux joueurs sont le défenseur central Mouad Hadded (ex-JSM Skikda), le milieu de terrain ivoirien Isla Daoudi Diomandé (ex-ES Sétif) et l'attaquant Abdelhak Abdelhafid (ex-MC Oran).