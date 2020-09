Le Soudan du Sud a confirmé mardi qu'il organiserait de nouveaux pourparlers début octobre à Rome avec plusieurs groupes d'opposition, dont le Front de salut national (NAS), qui a récemment perpétré une série d'attaques contre des soldats du gouvernement.

Barnaba Marial Benjamin, négociateur en chef du gouvernement dans les pourparlers de paix parrainés par la communauté catholique italienne Sant'Egidio, a révélé qu'il espérait convaincre le NAS, un groupe dirigé par le général renégat Thomas Cirilo, et divers autres groupes rebelles d'appliquer la Déclaration de Rome signée en janvier 2020.

"Nous allons discuter des causes profondes du conflit au cours de la première semaine d'octobre. Il est important que toutes les parties qui ont quitté le processus de paix sachent que le gouvernement est prêt à les rencontrer pour parler de la paix", a déclaré M. Benjamin .

Ces propos font notamment référence au NAS. David Shearer, chef de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), a exhorté les parties en présence à profiter des pourparlers pour démon trer leur volonté de parvenir à un règlement pacifique et global du conflit.

"Je suis heureux de voir les pourparlers entre le gouvernement et les groupes récalcitrants reprendre à Rome la semaine prochaine dans le cadre du processus parrainé par Sant'Egidio. Nous exhortons toutes les parties concernées à participer à cette réunion avec une vraie volonté de parvenir à une paix durable", a affirmé M. Shearer. Début 2020, le gouvernement sud-soudanais a signé la Déclaration de Rome avec l'Alliance des mouvements d'opposition du Soudan du Sud (SSOMA), une coalition de groupes d'opposition qui n'avait pas signé le précédent accord de paix de 2018.