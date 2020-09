La Commission électorale indépendante (CEI) de Côte d'Ivoire a dévoilé, mardi, à Abidjan une liste électorale définitive comportant 7.495.082 électeurs pour la présidentielle prévue le 31 octobre dans le pays.

Selon les détails fournis par le porte-parole de la CEI, Emile Ebrottié, la liste qui servira pour la tenue du scrutin présidentiel comporte "7.495.082 électeurs dont 7.397.413 en Côte d'Ivoire et 97.669 à l'étranger".

Du 10 juin au 5 juillet, la CEI a procédé au recensement des électeurs en Côte d'Ivoire et à l'étranger, respectivement dans 10.848 centres et 84 centres. Le 29 juillet, la CEI avait publié une liste provisoire de 7.503.095 électeurs avec 907.305 nouveaux inscrits. La liste électorale définitive a été arrêtée à l'issue d'une période de contentieux qui avait enregistré au total 13.307 réclamations. "Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale définitive connaît un bond substantiel avec une hausse de 13,6%", a commenté Emile Ebrottié.

"Ce bond a conduit la CEI à réajuster la cartographie électorale à savoir le nombre de lieux et de bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger", a-t-il ajouté. Le répertoire compte désormais 10.815 lieux de vote dont 10.759 en Côte d'Ivoire et 56 à l'étranger, 22.381 bureaux sur le territoire national et 246 à l'étranger.

"La CEI se dirige inéluctablement vers la date du 31 octobre, date constitutionnelle de tenue de l'élection du président de la République, dans le strict respect des différents maillons de son chronogramme prévisionnel", a conclu son porte-parole Emile Ebrottié. Pour le scrutin, le Conseil constitutionnel a validé les dossiers du président sortant Alassane Ouattara, du candidat du PDCI (opposition), Henri Konan Bédié, de Pascal Affi N'guessan (FPI, opposition) et de Bertin Kouadio Konan (indépendant).