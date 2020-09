Une deuxième cargaison d'aides humanitaires de 105 tonnes au profit des familles sinistrées au Niger suite aux dernières inondations dans ce pays a été chargée mardi à bord de deux avions cargo militaires qui ont décollé de la base militaire de Boufarik, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la compagne de solidarité initiée par l'Algérie au profit du Niger suite aux dernières inondations, afin de venir en aide aux familles sinistrées, il a été procédé ce mardi 29 septembre 2020 au chargement de la deuxième cargaison d'aides humanitaires, à bord de deux avions cargo militaires depuis la Base militaire de Boufarik (1ère Région militaire)", précise la même source. "Cette opération d'acheminement, qui s'est déroulée sous la supervision de monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, comportant des tentes et des denrées alimentaires d'un poids total de 105 tonnes, constitue une occasion pour consolider les liens humains et fraternels entre les deux peuples et réaffirmer les principes de l'Algérie qui soutien t indéfectiblement ses frères et amis du continent africain", souligne le communiqué. Deux avions cargo militaires, relevant des Forces aériennes, ont été chargés lundi et atterri mardi dans la matinée à l'aéroport de Niamey, à leur bord la première cargaison d'aides humanitaires, signale la même source.