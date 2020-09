La réunion a été tenue sous la présidence de M. Rachid Boushaba, président de la commission, en présence de M. Ghazi Djabri, vice-président du Conseil de la nation, chargé de la législation et des relations avec l'Assemblée populaire nationale (APN) et le Gouvernement, de MMe Besma Azouar, ministre chargé des Relations avec le Parlement et du ministre du Commerce, M. Kamel Rezzig, qui a présenté le texte de loi aux membres de la commission. Dans sa présentation, le ministre du Commerce a tenu à développer les objectifs de cet accord et le but pour lequel il a été signé. Il a indiqué par ailleurs, que cet accord permettra à l'Algérie d'accéder aux marchés africains et de faire la promotion des produits et des a ctivités services qu'elle peut mettre à la disposition de ces marchés, avant d'ajouter que l'accord "permettra à notre pays d'investir dans ce domaine et dans celui de la protection de la propriété intellectuelle". Le ministre du Commerce a, en outre, évoqué d'autres avantages qui peuvent résulter de cet accord en matière de renforcement des échanges commerciaux avec les pays du continent africain en général et les pays voisins en particulier.

Pour leur part, les membres de la commission ont soulevé plusieurs remarques et observations concernant les dispositions prévues dans ce texte, ainsi que leurs préoccupations axées principalement autour de la capacité des institutions financières à s'adapter et à mettre en exécution cet accord, et la possibilité de résoudre les problèmes que connaissent certains secteurs connexes à l'exemple du secteur bancaire.

Ils ont, sur un autre plan, abordé le secteur des transports principalement la flotte navale commerciale et sa contribution dans le cadre de cet accord, en plus du rôle que peuvent jouer les représentations diplomatiques dans la promotion de la production nationale et des avantages du marché algérien. A l'issue du débat, le ministre a répondu aux questions des membres du Conseil en apportant des explications détaillées à tous les points soul evés.

Il est à rappeler que la commission s'attlèra à la préparation de son rapport sur ce texte, en prévision de sa présentation lors de la séance plénière prévue jeudi 1er octobre 2020 et qui sera consacrée à la présentation du texte de loi.