Plus de 33.719.740 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 23.249.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations.

Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de mardi, 5.653 nouveaux décès et 288.127 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 1.179 nouveaux morts, les Etats-Unis (871) et le Brésil (863). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 206.005 décès pour 7.191.349 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 2.813.305 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 142.921 morts pour 4.777.522 cas, l'Inde avec 97.497 morts (6.225.763 cas), le Mexique avec 77.163 morts (738.163 cas), et le Royaume-Uni avec 42.072 morts (446.156 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 98 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (86), la Bolivie (68), l'Espagne (68), et le Brésil (67). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85.384 cas (12 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), et 80.566 guérisons.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient mercredi à 11H00 GMT 344.986 décès pour 9.324.712 cas, l'Europe 231.951 décès (5.440.587 cas), les Etats-Unis et le Canada 215.330 décès (7.348.038 cas), l'Asie 138.029 décès (8.133.468 cas), le Moyen-Orient 45.157 décès (1.966.061 cas), l'Afrique 35.670 décès (1.475.239 cas), et l'Océanie 970 décès (31.637 cas).