La marine colombienne a annoncé qu'une centaine de migrants haïtiens ont été secourus mardi par un bateau de pêche au large de la Colombie, dans la mer des Caraïbes, alors qu'ils dérivaient sur une embarcation après avoir été abandonnés par un passeur.

Les migrants, qui tentaient de rejoindre le Panama, ont raconté avoir été "abandonnés" après une panne de moteur de leur embarcation qui transportait 61 adultes et 33 enfants, a déclaré le capitaine Octavio Gutierrez, un commandant des garde-côtes.

Le passeur a appelé au secours un autre bateau à bord duquel il "est monté en laissant derrière lui" les migrants au large d'Acandi, dans le département de Choco (nord-est), où ils ont été secourus par un bateau de pêche qui les a ramenés près de la côte.

Ils ont alors été embarqués sur des canots de secours par les garde-côtes. Selon le capitaine Gutierrez, les migrants ont expliqué qu'ils fuyaient la crise économique en Haïti. Ils ont été remis aux autorités migratoires.

Le golfe d'Uraba, situé en Colombie, tout près de la frontière avec le Panama, où l'embarcation a été secourue, est un des principaux point de tra nsit de migrants africains, asiatiques et haïtiens qui tentent de rejoindre l'Amérique centrale, pour ensuite gagner les Etats-Unis.

Mais "depuis l'an dernier (...) on n'avait pas découvert d'embarcation avec autant de personnes" à bord, a indiqué le capitaine Gutierrez.

Selon lui, les arrivées de migrants s'étaient réduites depuis un naufrage en janvier 2019 d'une embarcation transportant une trentaine d'Africains.

Le naufrage avait fait au moins 19 morts, dont des enfants.

Par ailleurs, la Colombie a fermé ses frontières en raison de la pandémie de coronavirus.