Dix personnes ont été portées disparues après le naufrage d'un bateau chargé de sable, mardi,

dans les eaux près de l'île de Hailing, dans la province chinoise du Guangdong (sud), a déclaré mercredi le centre provincial de recherche et de sauvetage en mer.

A la suite de l'accident, les forces de sauvetage se sont précipitées sur le site, à la recherche des personnes se trouvant sur le bateau.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un total de seize personnes étaient à bord du bateau.

Six d'entre elles avaient été secourues mercredi à midi, tandis que dix autres restaient portées disparues.

Les efforts de sauvetage et l'enquête sur la cause de l'accident sont en cours.