Plus de 50 % des accidents de la circulation survenus depuis le début de l’année en cours dans la wilaya de Constantine se sont produits dans des virages dangereux, a indiqué mardi le chargé de communication auprès de la sureté de la wilaya.

"Sur un total de 215 accidents de la circulation enregistrés entre janvier et août derniers, 114 accidents de la route ont eu lieu dans des virages dangereux", a expliqué le lieutenant, Billel Benkhelifa, en marge d’une campagne de sensibilisation organisée par ce corps constitué en collaboration avec la direction de la Protection civile (DPC) ainsi que l’association El Ouifak, représentante des auto-écoles de la wilaya de Constantine.

Outre le caractère dangereux des virages, ces drames de la route, recensés notamment sur les routes nationales traversant le chef-lieu, ont été causées principalement par "l’excès de vitesse, le dépassement dangereux et le mauvais état des véhicules", a souligné la même source.

Les usagers de la route ont été sensibilisés à la nécessaire application stricte du code de la route au niveau des zones et virages dangereux considérés comme "les points noirs du trafic routier" au cours de cette sortie sur le terrain, effectuée sur les axes routiers de la RN 5, notamment sur les tronçons reliant les cités de Zouaghi Slimane à Kouhil Lakhdar et la localité d’Ain El Bey à la cité Boussouf, où plusieurs accidents de la route ont été signalés.

"En sus du respect du code de la route, le contrôle technique périodique des véhicules et l’authenticité des pièces de rechange peuvent éviter de nombreux accidents mortels", a indiqué à l’APS, Moualaf Issac, représentant de l’association El Ouifak, mettant l’accent sur ce phénomène qui prend de plus en plus de l’ampleur et l’importance de sensibiliser les usagers de la route. De leur côté, certains usagers de la route sensibilisés ont appelé à la multiplication des panneaux publicitaires avertissant les usagers de la route de ces points noirs, la rénovation des plaques de signalisation et la restauration des routes dégradées pour réduire les accidents de la circulation.

Dans la wilaya de Constantine, 17 personnes ont perdu la vie et 295 autres ont été blessées dans les 215 accidents de la route enregistrés depuis le début de l’année en cours, selon les statistiques présentées lors de cette journée par les services de la police, a-t-on signalé.