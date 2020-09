L'industrie chimique indienne devrait contribuer à hauteur de 300 milliards de dollars au PIB d'ici 2025, selon le ministre indien des Produits chimiques et des engrais, Sadananda Gowda.

L'industrie chimique joue un rôle majeur dans la réalisation de l'objectif fixé de faire de l’Inde une économie à un PIB de 5.000 milliards de dollars d’ici 2024, a ajouté le responsable indien qui intervenait mardi lors de la session inaugurale de l’événement annuel "India Chem 2021".

"Il est nécessaire de renforcer l'écosystème de R&D et proposer des produits améliorés, innovants et alignés sur les besoins croissants des industries", a-t-il noté. Au sujet des investissements étrangers dans l'industrie chimique, M. Gowda a déclaré que le ministère avait mis en place une cellule de promotion des investissements avec la mise en place d'un guichet unique et continue d'assurer le soutien aux entreprises désireuses d'investir en Inde.

La taille du marché de l'industrie chimique en Inde, qui emploie plus de 2 millions de personnes, s’élevait à 178 milliards de dollars en 2018-2019.

La production totale d es principaux produits chimiques et pétrochimiques s'est élevée à 27.858 tonnes en 2018-2019, soit une croissance de 4,18% par rapport à 2017-2018.