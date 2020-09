Le bureau national de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) a réitéré mardi son engagement à concrétiser les recommandations de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle, tenue en août dernier à Alger, a indiqué cette organisation patronale dans un communiqué. Lors d'une réunion tenue lundi au siège de l'organisation, les membres du bureau national de l'Unep ont réitéré "leur entière disposition à multiplier les efforts pour contribuer avec plus d'efficacité à la mise en œuvre de l'ensemble des mesures consignées à l'issue de la Conférence nationale sur la relance économique", note la même source. Ils considèrent, dans ce sens, que "la démarche prônée pour traduire concrètement les orientations du président de la République pour insuffler à l'économie nationale un rythme soutenu, permettra à l'entreprise nationale de s'adapter aux importantes évolutions et transformations enregistrées dans le monde en relevant les nombreux défis aggravés par la crise sanitaire auxquels elle se trouve confrontée".

"Les recommandations adoptées pa r la conférence visant l'amélioration de l'environnement de l'entreprise lui permettront de fonctionner dans un cadre serein en favorisant l'accroissement des rendements et des performances de l'outil national de production et par voie de conséquence l'insertion de l'économie nationale dans la voie durable de la croissance et du progrès", souligne encore l'Unep.

Les membres ont également évoqué les différentes initiatives à prendre et les moyens à mobiliser dans le but d'accompagner concrètement et efficacement la stratégie qui sera mise en œuvre dans cette perspective. A ce titre, ils ont relevé l'opportunité de procéder à l'élaboration et la mise en œuvre d'une série de rencontres, avec notamment les gestionnaires publics pour débattre de thèmes en relation avec la stratégie de relance économique et le rôle de l'entreprise publique dans cette nouvelle dynamique.

Par ailleurs, les membres du Bureau se sont félicités des récentes mesures économiques arrêtées par les pouvoirs publics ainsi que l'instruction adressée par le chef de l'Etat aux membres du gouvernement et aux responsables des corps de sécurité, leur demandant de ne plus tenir compte des lettres de dénonciation anonymes dans les poursuites judiciaires: " Celle-ci met fin aux pratiques attentatoires à l'honneur, à la dignité de cadres engagés et sincères", selon l'Unep.

"Cette louable initiative constitue un jalon positif dans la dynamique engagée visant à dépénaliser l'acte de gestion et à permettre aux gestionnaires publics de multiplier les initiatives pour développer l'outil national de production et créer ainsi davantage de richesses et multiplier les opportunités de créations de nouveaux postes de travail", soutient-elle.

A noter que la réunion du bureau national de l'Unep s'inscrit dans le cadre des séances de travail périodiques organisées afin de suivre l'évolution de la situation économique et sociale du pays et notamment son impact sur l'environnement dans lequel évolue et fonctionne l'entreprise nationale qu'elle soit de statut public ou privé, souligne le communiqué.