La sélection algérienne de football affrontera son homologue mexicaine le 13 octobre au stade Cars-Jeans de La Haye (Pays-Bas) à 21h00 locales (20h00 algériennes), dans le cadre de son prochain stage, a annoncé lundi la Fédération algérienne (FAF).

Il s'agit du deuxième match que joueront les "Verts" durant la prochaine fenêtre internationale d'octobre, après l'officialisation, vendredi, de la rencontre amicale contre le Nigeria, le 9 du même mois au stade Jacques-Lemans Arena à Sankt Veit an der Glan (Autriche).

La confrontation contre le Mexique est la deuxième dans l’histoire des deux sélections après celle de 1985 dans le cadre d’un tournoi quadrangulaire préparatif à la Coupe du monde-1986 où les "Aztèques" l’avaient emporté 2 à 0 à Mexico.

La FAF a expliqué sur son site "avoir dû attendre l’officialisation des deux matchs avant de communiquer compte-tenu des autorisations à obtenir auprès des fédérations concernées, notamment la KNVB, et les villes hôtes dans un contexte exceptionnel, marqué par la pandémie de COVID-19".

Selon l'instance fédérale, elle a reçu "plusieurs propositions de différentes féd érations" pour disputer des rencontres amicales en Europe durant la date FIFA d'octobre 2020, mais qu'à la fin, elle "a choisi le Nigeria et le Mexique".

Inactive depuis novembre 2019 en raison du COVID-19, l'équipe nationale reprendra la compétition officielle en novembre prochain avec au menu la double confrontation face au Zimbabwe, le 12 à domicile et le 17 en déplacement, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021, reportée à 2022.

Dans sa quête de défense du titre continental, l'Algérie a bien entamé la campagne qualificative de la CAN-2021 en alignant deux victoires de rang : à Blida face à la Zambie (5-0) et à Gaborone devant le Botswana (1-0).