"Il s'agit de contrôles médicaux routiniers avant le déplacement au Centre de préparation de l'élite sportive à Souïdania (Alger) pour les tests PCR du dépistage de la Covid-19", a précisé à l'APS le premier responsable de la Fédération, ajoutant que l'ensemble de ces examens et tests médicaux interviennent en prélude au stage de préparation de Seraïdi auquel prendront part dix nageurs de l'équipe nationale.

Dirigé par l'entraîneur national Lyes Nefsi, assisté de Mouloud Bouchendouka et Ali Manceri, ce regroupement sert de tremplin en vue du championnat d'Afrique-2021 (seniors) prévu à Johannesburg en Afrique du Sud, initialement pour avril prochain avant d'être reporté à une date ultérieure.

Selon le président de la Fédération, le stage de Seraïdi s'effectuera en deux phase s.

La première d'une période de 12 jours débutera le 2 ou le 3 octobre, alors que la seconde phase aura lieu selon les décisions que prendront les entraîneurs, c'est-à-dire selon les circonstances du moment liées à la rentrée scolaire et la forme des athlètes. Mohamed Hakim Boughadou a en outre fait savoir que le choix des nageurs pour ce stage s'effectuera après réception des résultats des examens et tests médicaux.