Toutes les disciplines sportives au Rwanda sont autorisées par le gouvernement à reprendre l'entraînement et les compétitions, a annoncé lundi le ministère rwandais des sports. "A partir du lundi 28 septembre, en stricte conformité avec les directives de sécurité concernant le COVID-19, toutes les manifestations sportives sont autorisées à reprendre leurs activités", a déclaré le ministère dans un communiqué publié à Kigali. Avant d'organiser toute compétition, les fédérations et associations sportives ont reçu l'instruction de partager les calendriers détaillés et les directives de sécurité concernant le COVID-19 avec le ministère des sports pour approbation, selon le communiqué. Le ministère a également demandé aux organisateurs d'événements sportifs de s'assurer que les stratégies de prévention visant à réduire la propagation du COVID-19 pendant la pratique du sport sont suivies et mises en œuvre. Les activités sportives, y compris les événements, ligues et autres compétitions, avaient été suspendues depuis le 15 mars, le gouvernement ayant mis en place des mesures p réventives pour freiner la propagation de la pandémie de COVID-19. La réouverture progressive a commencé en juin et s'est poursuivie en juillet, le ministère ayant autorisé l'entraînement pour des sports individuels tels que le cyclisme, l'athlétisme, le golf, le tennis, la randonnée, les sports motorisés et les arts martiaux. La saison 2020-21 de la Premier League du Rwanda devrait commencer en octobre, a annoncé la Fédération rwandaise de football en août, quelques mois après la clôture anticipée de la saison précédente en raison du COVID-19. Le calendrier de la saison 2020-21 se compose de compétitions inachevées pour la saison 2019/2020 qui ont été reportées en raison de l'épidémie, y compris les éliminatoires de la ligue masculine de deuxième division et la ligue féminine de première et deuxième divisions. En date de lundi, le Rwanda a signalé 4.832 cas de COVID-19 au total, avec 3.117 guérisons et 29 décès, selon les chiffres officiels.