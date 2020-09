Une campagne de collecte et d’archivage des manuscrits scientifiques de la région d’El-Oued vient d’être lancée dans la wilaya, à l’initiative de la bibliothèque principale publique "Mohamed Tahar El-Adouani", a-t-on appris mardi des responsables de cette structure culturelle.

Cette action, première du genre dans la wilaya, s’inscrit dans le cadre du programme culturel de la bibliothèque concernant la réhabilitation des anciens manuscrits et documents à haute valeur scientifique, mettant en exergue les spécificités historiques de la région d’El-Oued, a expliqué le directeur de la bibliothèque, Tidjani Tama.

Dans le but d’assurer une adhésion à ce projet d’envergure, la bibliothèque a prévu l’exploitation de moyens de communication modernes pour convaincre les propriétaires de manuscrits et anciens documents d’adhérer à cette campagne, a-t-il expliqué.

Selon le même responsable, les structures culturelles et scientifiques, dont l’université, les associations à caractère culturel à travers la wilaya sont également appelées à s’impliquer dans cette action visant la préservation de la mémoire colle ctive de la région, et ainsi de la mémoire nationale.

La première phase de cette ambitieuse campagne, pour laquelle ont été mobilisés des cadres de la bibliothèque principale et de six annexes communales, consiste en l’organisation d’une présentation virtuelle sur les manuscrits et documents, ciblant les étudiants et les chercheurs concernés par le patrimoine culturel et historique de la région d’El-Oued, a fait savoir M.

Tama.

La seconde phase conviera les chercheurs et les historiens à réviser ces écrits traitant de l’Histoire de la région, en vue d’enrichir le patrimoine de la bibliothèque algérienne, a-t-il conclu.