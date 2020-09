La ministre a souligné, à ce titre, la place accordée à la promotion de la femme, notamment la femme rurale, par le secteur de la Solidarité nationale, à travers la consolidation des mécanismes de soutien par différents programmes et actions de coordination intersectorielle, ainsi que la valorisation des produits réalisés par la femme pour atteindre les normes internationales de qualité.

Le secteur oeuvre aussi à l’accompagnement des catégories vulnérables et des personnes aux besoins spécifiques, a-t-elle ajouté en soulignant que cette orientation est contenue dans le projet de révision de la Constitution, traduisant la conscience et la volonté politiques de la nécessité de leur prise en charge et d’une conviction des compétences de la femme, rurale en particulier.

Visitant, en compagnie du ministre des Res sources en eau, Arezki Berraki, une clinique de rééducation fonctionnelle, fruit d’un investissement privé via le dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, la ministre a mis en exergue cette initiative reflétant la détermination de la femme à conquérir le monde de l’entrepreneuriat et de l’investissement sérieux. La délégation ministérielle, accompagnée de la représentante permanente du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Mme Blerta Aliko, a visité, par ailleurs, à la Maison de la Culture d’Adrar une exposition de produits réalisés par la femme rurale et des micro-entreprises, avec l’appui du dispositif de l’Emploi.

L’occasion a donné lieu à une cérémonie de remise de décisions à des bénéficiaires du dispositif de gestion du microcrédit, au cours de laquelle ont aussi été honorées des associations ayant contribué à la lutte contre la pandémie du Covid-19 et d’une autre activant dans la prise en charge des insuffisants rénaux.