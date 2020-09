L'économie kényane devra connaitre une croissance de 2,6% cette année, la plus élevée de la région d'Afrique de l'est, a indiqué le ministre des Finances Ukur Yatani, ont rapporté mardi des médias locaux.

"Nous avons été contraints de réviser nos perspectives de croissance économique à un pour cent négatif compte tenu du Covid-19.

Je suis heureux d’annoncer que nous sommes actuellement à 2,6%, le plus haut niveau de la région", a déclaré Yatani lors de la conférence nationale sur le Covid-19, organisée lundi à Nairobi, ont ajouté les mêmes sources.

Le Trésor National kényan avait réduit plus tôt en mai les perspectives de croissance économique du Kenya à 2,5%, contre 6,2% projeté plus tôt dans l'année. L'argentier du Kenya a déclaré que les plans de relance qui ont vu le gouvernement renoncer à 172 milliards de shillings (environ 1,7 milliard de dollars) de recettes fiscales en plus d'autres mesures visant à augmenter la liquidité sur le marché ont contribué à atténuer l'impact de la pandémie.

Parmi les mesures prises par la Banque centrale du Kenya (CBK) en mars pour augmenter la liquidité sur le marché, M. Yatani a notamment cité l'élimination des frais pour les transactions d'argent mobile jusqu'à 1.000 shillings (10 dollars) et l'augmentation de la limite de transaction pour l'argent mobile de 150.000 shillings (1500 dollars) à 300.000 shillings (3000 dollars).

Le régulateur a également suspendu la liste des emprunteurs du Credit Referencing Bureau (CRB) qui devaient moins de 1000 shillings (10 dollars) et a progressivement abaissé le taux de prêt de base de 8,25% à 7,25% et maintenant à 7%.

La Banque centrale a aussi réduit le ratio de réserve de trésorerie (CRR) à 4,25% contre 5,25%, libérant 35,2 milliards de shillings (environ 352 millions de dollars) en tant que liquidités supplémentaires mises à la disposition des banques pour soutenir directement les emprunteurs en détresse à la suite de la pandémie.

En mars dernier, le président Uhuru Kenyatta a annoncé des mesures de réduction d'impôts visant à augmenter le revenu des ménages d'environ 10% et à permettre aux entreprises en difficulté de bénéficier d'une protection de 9% contre les chocs de Covid-19.

Il a ainsi annoncé une réduction de la TVA de 16 pc à 14 pc, offrant un soulagement aux consommateurs, en particulier ceux du secteur informel et ceux sans revenu garanti.

Il a également réduit la taxe sur le chiffre d'affaires pour les pet ites et moyennes entreprises de 3 à 1%. Le Trésor a également annoncé un paquet de stimulation économique post-Covid-19 de 54 milliards de shillings (environ 540 millions de dollars) avec 19,5 milliards de shillings destinés au développement et 36,7 milliards de shillings pour les dépenses récurrentes.