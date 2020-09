Vers 09H40 GMT (10H40 à Alger), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 42,25 dollars à Londres, en baisse de 0,42% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois perdait 0,62% à 40,35 dollars.

Lundi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 41,71 dollars à Londres vers 09H40 GMT (10H40 à Alger), tandis que le baril américain de WTI pour le même mois perdait 0,62% à 40,00 dollars à New York.

Le marché redoute un éventuel déséquilibre entre une demande d'or noir suite à des suppositions sur une deuxième vague de Covid-19 et une offre amenée à croître notamment après de l'annonce de la reprise progressive de la production et des exportations en Libye par la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC).

L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a indiqué mercredi dernier, quant à elle, que la production de brut dans le pays était un peu remontée la semaine précédente, les Etats-Unis extrayant en moyenne 10,8 millions de barils par jour (mbj), ce qui restait cependant loin du pic de production à 13,1 mbj atteint en mars.

L'agence actualisera d'ailleurs ces chiffres, ainsi que les niveaux des stocks, demain mercredi en début de séance américaine.