Un Comité de suivi dédié aux questions liées à la conformité règlementaire au sein de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a été installé par le P-DG du groupe M. Toufik Hakkar a indiqué mardi un communiqué de Sonatrach.

"Dans le cadre de la prise en charge de la problématique d’empiètement sur les périmètres de protection des installations et ouvrages d’hydrocarbures de Sonatrach, le P-DG de la compagnie a procédé, lundi 28 septembre, à l’installation d’un Comité de suivi dédié aux questions liées à la conformité règlementaire" lit-on dans le communiqué.

Ce Comité aura pour mission d’établir un état des lieux sur la situation et superviser la concrétisation des plans d’actions destinés à limiter les risques pour les riverains et la protection des installations de l’entreprise contre les risques induits par les empiètements, précise la même source. Cette action intervient dans le cadre du "renforcement des mesures de protection et de maitrise des risques majeurs" associés aux activités industrielles de Sonatrach, a conclu le communiqué.