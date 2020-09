La JS Kabylie a achevé lundi son deuxième stage de préparation d'intersaison après une dizaine de jours de travail à Mostaganem, a indiqué le club de Ligue 1 de football.

Les "Canaris" ont bouclé leur regroupement par un match d'application entre les joueurs, histoire de permettre au staff technique d'avoir une idée précise sur le niveau du groupe, tant sur le plan individuel que collectif, selon la page Facebook de la JSK. Les coéquipiers de Rezki Hamroune avaient bénéficié d'un premier stage effectué à Akbou (Béjaïa) et basé essentiellement sur le volet physique, sous la houlette de l'entraîneur-adjoint Mourad Karouf, en l'absence de l'entraîneur Yamen Zelfani, alors bloqué chez lui en Tunisie suite à la fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Depuis, il a été autorisé à rejoindre l'Algérie. En matière de recrutement, la formation kabyle a entamé le mercato d'été en force, en engageant plusieurs joueurs issus de différents paliers, dont Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El-Beïda), Juba Aguieb (ES Ben Aknoun) et Ahmed Kerroum (ASM Oran). En revanche, le club a libéré plusieurs élé ments, à l'image de Taoufik Addadi, Taoufik Zeghdane et Nabil Saâdou, alors que le contrat d'Amir Belaïli n'a pas été renouvelé.