Une place occupée également par l'international français de l'AS Monaco, Ben Yedder, ainsi que par le Rennais Guirassy, le Stéphanois Hamouma, le Lensois Kakuta, le Messin Niane, le Montpelliérain Savanier et le Lorientais Wissa. Delort et Ferhat se sont distingués dimanche avec un but chacun lors des nuls devant Dijon (2-2) et Lens (1-1). C'est l'international néerlandais de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay, qui caracole en tête de ce classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, en compagnie du Lensois Knepe Ganago, avec quatre réalisations chacun.

Outre leur réalisme devant le but, les deux internationaux algériens ont également été passeurs décisifs, puisque Ferhat a délivré sa première offrande dans cet exercice 21020-2021, alors que Delort en compte déjà deux. Côté temps de jeu, c'est l'ex-Usmiste Zinedine Ferhat qui a été le plus utilisé par son entraîneur en ce début de saison, puisqu'il a joué 450 minutes en cinq journées, alors que Delort, qui a été touché par le coronavirus, se contente pour le moment de 319 minutes.