La sélection tunisienne de handball (messieurs) effectuera son premier stage de préparation au Mondial-2021, du 29 septembre au 2 octobre à Nabeul et Hammamet, a indiqué dimanche la Fédération tunisienne de la discipline (FTHB).

A cette occasion, le nouveau staff technique, composé de Sami Saïdi et Amor Kherdhira, a convoqué 21 joueurs, tous évoluant en Tunisie, dont six du CS Sakiet Ezzit.

La FTHB organisera mardi à Nabeul, en marge du stage, une conférence de presse pour présenter le nouveau staff technique. Lors du tour préliminaire du Mondial-2021, prévu du 13 au 31 janvier en Egypte, la Tunisie évoluera dans le groupe B aux côtés de la Pologne, du Brésil et de l'Espagne.

Les joueurs convoqués :

- ES Tunis : Assil Namli (gardien), Iskander Zaied (demi-centre), Youssef Maaref (arrière gauche), Hazem Bacha (arrière gauche) et Ramzi Majdoub (ailier droit)

- CS Sakiet Ezzit : Marwen Soussi (gardien), Ghassen Toumi (ailier gauche), Rami Souid (ailier gauche), Ghazi Memmiche (pivot), Achref Marghrli (arrière droit) et Wael Mzoughi (demi-centre)

- ES Sahel : Amine Darmoul (demi-centre), Issam Rzig (ailier droit), Anouar Ben Abdallah (arrière droit) et Ghazi Belghali (pivot)

- Club Africain : Marwen Maggaiez (gardien) et Mosbah Sanai (arrière gauche)

- AS Téboulba : Fradj Tekaya (gardien) et Rami Fekih (arrière gauche)

- EM Mahdia : Jasser Ben Hssine (arrière droit)

- AS Hammamet : Islem Jebali (pivot).