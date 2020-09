Les élections sénatoriales françaises n'ont pas bouleversé les équilibres de la chambre haute, la droite conservant une large majorité à l'issue du scrutin dimanche, qui permet aux écologistes d'envisager la formation d'un groupe politique autonome.

Les élections sénatoriales, qui renouvellent tous les trois ans la moitié des membres de la chambre haute du Parlement français, n'est pas un scrutin direct mais ne concerne que les grands électeurs, à savoir les élus aux conseils municipaux, départementaux et régionaux, ainsi que les députés et sénateurs sortants.

La droite sort grande gagnante de ces élections, qui viennent renforcer sa majorité d'une dizaine de sièges supplémentaires, avec plusieurs figures majeures réélues, à commencer par le président du groupe Les Républicains (LR) au Sénat, Bruno Retailleau.

"Cette élections, dans un contexte sanitaire, économique et social inédit, vient conforter la majorité sénatoriale de la droite et du centre", s'est félicité le président du Sénat, Gérard Larcher (LR), qui a de grandes chances d'être réélu jeudi. Deuxième force politique de la chambre, le Parti Socialiste (PS) perd de son côté 6 sièges mais à plusieurs endroits au bénéfice d'un de ses alliés de la gauche, le Parti Communiste (PC), qui progresse de deux sièges, et surtout les Ecologistes (EELV), qui en gagnent six, ce qui leur permet de créer un groupe autonome.

Du côté de La République en Marche, formation politique du président français Emmanuel Macron, la perte de terrain est moins importante que prévu, le parti passant de 23 à 19 sièges. Deux membres du gouvernement, le ministre de l'Outremer Sébastien Lecornu et le secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, qui avaient quitté LR pour rejoindre LREM en 2017, ont été élus mais laisseront leur place à leurs suppléants.

Le parti d'extrême-droite Rassemblement National a de son côté pu sauver son unique siège, occupé par l'ancien maire du 7e secteur de Marseille, Stéphane Ravier. Le Sénat français, dont les membres sont élus pour six ans, a été dominé sans discontinuer par la droite française depuis le début de la 5e République, en 1958, à l'exception d'une courte période à majorité socialiste, entre 2011 et 2014.