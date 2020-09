Quelque 165 réfugiés centrafricains vivant dans les villes congolaises de Brazzaville et de Pointe Noire ont regagné volontairement samedi dans leur pays d'origine par voie aérienne, ont rapporté des médias.

Le rapatriement des réfugiés centrafricains avait été interrompu en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. L'allègement des restrictions aux frontières en a permis la reprise, a indiqué Jean-Didier Martinez Mbétianga, assistant en charge des activités génératrices de revenus à la Commission nationale pour les réfugiés (CNR).

D'autres convois aériens de rapatriement des réfugiés centrafricains vivant au Congo-Brazzaville sont programmés dans les jours à venir. Des convois terrestres sont également prévus pour ceux ayant trouvé asile au Congo-Kinshasa, a-t-il précisé. Au plus fort de la crise politico-militaire qui a secoué la République centrafricaine et dont les stigmates sont encore visibles dans le pays, de nombreux Centrafricains ont trouvé asile dans les pays limitrophes.

Avec la signature d'un accord de paix en 2019, les violences ont sensiblement baissé, motivant les réfugiés à retourner dans leur pays. Certains l'ont fait de leur propre chef, mais la plus grande majorité a bénéficié de la facilitation du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).