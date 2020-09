Trois chefs de Daïra, désignés dans le cadre du récent mouvement opéré par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le corps des chefs de Daïras, ont été installés dimanche officiellement dans leurs fonctions, dans la wilaya de Constantine.

Lors des cérémonies, présidées par le chef de l’exécutif local, Ahmed Abdelhafid Saci, il a été procédé à l’installation des nouveaux chefs des dairas de Hama Bouziane, d’Ibn Ziad et de Constantine, respectivement El Hadef Benghida, Amel Lamini et Redouane Khelifa. M. Saci a, à l’occasion souligné l’importance d’asseoir des passerelles "solides" entre l’administration et les représentants de la société civile au service du citoyen, relevant que la démarche figure à la tête des objectifs des autorités locales et constitue "une des orientations du gouvernement". Saluant les efforts accomplis par le mouvement associatif au service du citoyen et du pays notamment au cours de la conjoncture sanitaire exceptionnelle, le wali a exhorté les nouveaux chefs de daïras à "veiller à la concrétisation des projets en chantier, notamment ceux relevant des secteurs de l’habitat, des ressources en eau, de la santé et de l’éducation". Il a, dans ce sens, appelé aussi bien les nouveaux chefs de dairas que les membres des assemblées populaires communales concernées à "rester accessibles et à l’écoute des préoccupations des citoyens". Samedi, les deux nouveaux chefs de daïras d’Ain Abid et d’El Khroub, (Constantine) Abdelwaheb Berkane et Hamid Khalfaoui, ont été également installés dans leurs fonctions.