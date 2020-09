Plusieurs daïras de Blida vont procéder "prochainement" à l’affichage des listes des bénéficiaires de plus de 6.000 logements publics locatifs(LPL, logements sociaux), a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la wilaya. Des daïras vont procéder à l'affichage progressif des listes des bénéficiaires de prés de 6.500 unités LPL, a-t-on indiqué de même source, relevant que cette opération est tributaire du taux d’avancement des projets et qui diffère d’un site à un autre, est-il précisé. L'affichage des listes concernera les bénéficiaires des 650 LPL à Bouguera, de 250 autres unités à Beni Tamou et des 750 LPL de Hassainia dans la commune de Bouinane, a-t-on fait savoir. La commune de Blida, qui a bénéficié de la plus importante part du programme de logements sociaux, s’apprête, pour sa part, à afficher la liste des bénéficiaires des 1.100 unités. Sachant que cette commune n’a pas enregistré de distribution de logements de ce segment depuis plusieurs années, est-il signalé. La même opération concernera, également, des communes de l’ouest Blida, où les études des dossiers des demande urs sont très avancées. Il s'agit notamment de Mouzaia (300 unités), Chiffa (400), et El Affroune (550). La même source a déploré le retard observé dans l'études des dossiers des demandeurs de logements au niveau de la daïra de l’Oued El Alleugue, et de la commune de Boufarik (850 logements). A noter que le wali de Blida Kamel Nouisser a annoncé une "opération d’assainissement" des demandes de logements publics locatifs "entassés au niveau des daïras et des communes" dans le but, a-t-il dit, de "faciliter l’élaboration des listes définitives des citoyens éligibles à cette formule de logements".